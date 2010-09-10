Сообщение Fillana » Сегодня, 12:36

Все говорят про траст от Википедии, но я сколько ни пробовал - мои правки сносят через час. Как туда вообще попадают обычные сайты? Стоит ли платить за это деньги или это просто миф про их супер-силу? Если у кого-то есть опыт успешного размещения, расскажите, как это повлияло на ваш сайт в плане доверия поисковиков и позиций по важным ключам.