Fillana
Нужны ли ссылки из Википедии для продвижения белого проекта

Сообщение Fillana » Сегодня, 12:36

Все говорят про траст от Википедии, но я сколько ни пробовал - мои правки сносят через час. Как туда вообще попадают обычные сайты? Стоит ли платить за это деньги или это просто миф про их супер-силу? Если у кого-то есть опыт успешного размещения, расскажите, как это повлияло на ваш сайт в плане доверия поисковиков и позиций по важным ключам.
Хойя
Re: Нужны ли ссылки из Википедии для продвижения белого проекта

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:49

Ссылки из Википедии это отличный сигнал для гугла, что ваш проект авторитетный. Самому туда пролезть почти нереально, нужны старые аккаунты редакторов. Я заказывал такую услугу на https://pr-x.net/ru и ссылка до сих пор стоит. После этого заметил, что сайт стал быстрее индексироваться и общее доверие к нему выросло. Для долгосрочного проекта это очень полезная инвестиция, так как такая ссылка дает вечный траст.
