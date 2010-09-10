Сообщение klonik » Сегодня, 14:42

Запускаем маркетплейс для фермерских продуктов, нужен нормальный сайт с каталогом и корзиной. Бюджет не бесконечный, но и халтуру брать не хотим — потом переделывать дороже. Обзванивали студии, кто-то просит 300 тысяч, кто-то 3 миллиона, причем ценообразование непонятное. Где вообще найти адекватные цены и реальные кейсы?