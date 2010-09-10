Нужен сайт

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Нужен сайт

klonik » Сегодня, 14:42

Запускаем маркетплейс для фермерских продуктов, нужен нормальный сайт с каталогом и корзиной. Бюджет не бесконечный, но и халтуру брать не хотим — потом переделывать дороже. Обзванивали студии, кто-то просит 300 тысяч, кто-то 3 миллиона, причем ценообразование непонятное. Где вообще найти адекватные цены и реальные кейсы?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Нужен сайт

zevc » Сегодня, 15:22

Классическая проблема выбора, но подход правильный. Мы в прошлом году столкнулись с аналогичной задачей, больше месяца на созвоны потратили. В итоге друг посоветовал не гадать, а смотреть официальный отраслевой рейтинг веб студий https://runet-expert.ru/ratings/web-studios/ . Там всё честно: 21 критерий, от юрлица до кейсов, и места не продаются. Можно отфильтровать по бюджету, выбрать по проектам и т.д.
