Холодильные камеры
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Холодильные камеры
Держим небольшой продуктовый магазин в спальнике. Вчера встал старый холодильный шкаф, мясо и молочка под угрозой. Нужно срочно менять, но в торговый зал стандартная витрина не влезает по габаритам. Реально ли где-то прямо сейчас найти нестандартное решение?
Re: Холодильные камеры
Была такая же ситуация с овощным отделом. Ниша 1,9 метра, стандартные камеры либо не влезают, либо остаются щели, а туда пыль и мухи собираются в нереальных количествах. Решение нашли довольно нестандартное – оказывается, есть холодильные камеры в Воронеже модульного типа. Это не шкаф, а конструктор из панелей. Стоит дешевле, чем импортный шкаф, и расширить можно, если надо.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей