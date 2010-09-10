Холодильные камеры

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Холодильные камеры

Сообщение zevc » Сегодня, 15:00

Держим небольшой продуктовый магазин в спальнике. Вчера встал старый холодильный шкаф, мясо и молочка под угрозой. Нужно срочно менять, но в торговый зал стандартная витрина не влезает по габаритам. Реально ли где-то прямо сейчас найти нестандартное решение?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Холодильные камеры

Сообщение klonik » 51 минуту назад

Была такая же ситуация с овощным отделом. Ниша 1,9 метра, стандартные камеры либо не влезают, либо остаются щели, а туда пыль и мухи собираются в нереальных количествах. Решение нашли довольно нестандартное – оказывается, есть холодильные камеры в Воронеже модульного типа. Это не шкаф, а конструктор из панелей. Стоит дешевле, чем импортный шкаф, и расширить можно, если надо.
