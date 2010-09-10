Сообщение zevc » Сегодня, 15:00

Держим небольшой продуктовый магазин в спальнике. Вчера встал старый холодильный шкаф, мясо и молочка под угрозой. Нужно срочно менять, но в торговый зал стандартная витрина не влезает по габаритам. Реально ли где-то прямо сейчас найти нестандартное решение?