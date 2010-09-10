Сообщение zevc » Сегодня, 15:06

Для усиления каркаса нужны уголки нестандартного сечения из листа 8 мм, длина около 2,5 метров. Обычно такие детали варим из двух полос, но шов — слабое место, да и косметически некрасиво, хотелось бы цельно гнутый элемент. Да только никто не берется — говорят, или металл толстый, или длина большая. Варить?