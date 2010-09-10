Гибка металла

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Гибка металла

Сообщение zevc » Сегодня, 15:06

Для усиления каркаса нужны уголки нестандартного сечения из листа 8 мм, длина около 2,5 метров. Обычно такие детали варим из двух полос, но шов — слабое место, да и косметически некрасиво, хотелось бы цельно гнутый элемент. Да только никто не берется — говорят, или металл толстый, или длина большая. Варить?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Гибка металла

Сообщение klonik » 59 минут назад

Не варите, гнутый уголок будет намного прочнее, а в вашем случае это значимый момент. Нужно просто найти нормальный цех, у которого есть листогибы нормальные. Можете у ВТМ36 поинтересоваться, у них гибка металла на заказ воронеж вроде как любой сложности заявлена. Мы у них лонжероны для прицепов заказываем — ни одного бракованного элемента не было, очень хорошо делают.
