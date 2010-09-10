Гибка металла
Гибка металла
Для усиления каркаса нужны уголки нестандартного сечения из листа 8 мм, длина около 2,5 метров. Обычно такие детали варим из двух полос, но шов — слабое место, да и косметически некрасиво, хотелось бы цельно гнутый элемент. Да только никто не берется — говорят, или металл толстый, или длина большая. Варить?
Re: Гибка металла
Не варите, гнутый уголок будет намного прочнее, а в вашем случае это значимый момент. Нужно просто найти нормальный цех, у которого есть листогибы нормальные. Можете у ВТМ36 поинтересоваться, у них гибка металла на заказ воронеж вроде как любой сложности заявлена. Мы у них лонжероны для прицепов заказываем — ни одного бракованного элемента не было, очень хорошо делают.
