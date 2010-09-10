Сообщение klonik » Сегодня, 17:25

Я часто нахожусь в поездках, потому что у меня работа связана с разъездами. Слышала, что есть камеры хранения специальные для вещей. Где можно оставить чемодан и пойти прогуляться пока ждешь своего вылета. Скажите, кто пользовался такими камерами хранения и удобны ли они?