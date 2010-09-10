Утепление крыши
Утепление крыши
Хотим надстроить второй этаж, чтобы там сделать жилые комнаты. Естественно, тут сразу же необходимо решить вопрос с утеплением крыши – крыша у нас новая, ее планируем просто поднять. Если со стенами все более-менее понятно, тот тут вопрос – какие сейчас расценки?
Re: Утепление крыши
Автор, утепление крыши цена от многих моментов зависит, тут конечную стоимость назвать просто невозможно. Например, цена зависит от площади ската, сложности конструкции и выбранного материала. Если рассматривать эковату, то цена работы обычно рассчитывается за квадратный метр, а само утепление включает и материал, и монтаж. Эковата, кстати, сейчас лучший материал, смотрите в ту сторону.
