Краситель
Есть старая рубашка из льна, она уже полиняла, пятна въелись, а ткань ещё крепкая. Носить стыдно, выбросить жалко — привыкла к ней. Хочу попробовать перекрасить, но никогда этим не занималась. Есть красители для ткани, которыми просто пользоваться?
