Краситель
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Краситель
Есть старая рубашка из льна, она уже полиняла, пятна въелись, а ткань ещё крепкая. Носить стыдно, выбросить жалко — привыкла к ней. Хочу попробовать перекрасить, но никогда этим не занималась. Есть красители для ткани, которыми просто пользоваться?
Re: Краситель
Самое простое, что я вам тут могу посоветовать, это прямые красители купить от drop. У них там всё продумано: 2–3 грамма на футболку, никакой вони, никаких тазиков с кипятком. Брала, для джинсовки своей из молодости, нашла у мамы на даче, тоже красила. Краску размешала, замочила на полчаса — и куртка как новая. И цвет держится уже полгода, даже после стирок не линяет. Для льна и хлопка они вообще идеально подходят.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей