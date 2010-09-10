Краситель

zevc
Краситель

zevc » Сегодня, 13:44

Есть старая рубашка из льна, она уже полиняла, пятна въелись, а ткань ещё крепкая. Носить стыдно, выбросить жалко — привыкла к ней. Хочу попробовать перекрасить, но никогда этим не занималась. Есть красители для ткани, которыми просто пользоваться?
klonik
Re: Краситель

klonik » Сегодня, 18:36

Самое простое, что я вам тут могу посоветовать, это прямые красители купить  от drop. У них там всё продумано: 2–3 грамма на футболку, никакой вони, никаких тазиков с кипятком. Брала, для джинсовки своей из молодости, нашла у мамы на даче, тоже красила. Краску размешала, замочила на полчаса — и куртка как новая. И цвет держится уже полгода, даже после стирок не линяет. Для льна и хлопка они вообще идеально подходят.
