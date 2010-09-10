Сообщение zevc » Сегодня, 13:44

Есть старая рубашка из льна, она уже полиняла, пятна въелись, а ткань ещё крепкая. Носить стыдно, выбросить жалко — привыкла к ней. Хочу попробовать перекрасить, но никогда этим не занималась. Есть красители для ткани, которыми просто пользоваться?