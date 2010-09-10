Промышленные масштабы утилизации снега в порту СПб
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Промышленные масштабы утилизации снега в порту СПб
На территории морского порта задействован мощный снегосплавной пункт спб . Выбрали оборудование «Горыныч» за его высокую производительность и стойкость к коррозии, что важно в нашей зоне. Установки перерабатывают сотни кубометров снега в сутки. Работа идет по принципу постоянного плавления в горячей воде с барботажем. Это позволяет оперативно освобождать причалы от осадков. Техника очень надежная, насосы мощные, фильтры легко чистятся. Мы полностью ушли от практики складирования снега, что улучшило логистику внутри порта. Производитель обеспечил качественную пусконаладку и обучение персонала. Рекомендую для крупных промышленных объектов.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя