Добрый день! Подскажите, какая транспортная компания организовывает перевозку сборных грузов из Турции в Россию? Может, вы мне подскажите, куда лучше всего стоит обратиться? Все-таки мне хочется иметь дело с проверенной и надёжной компанией. Если вы знаете такую, то вы смело можете мне ее порекомендовать?
Здравствуйте, могу вам порекомендовать транспортную компанию «Дженерал Карго», вот официальный сайт https://gcargo.ru/geo/asia/turtsiya/ , где вы можете узнать всю информацию подробно. Компания уже много лет выполняет перевозки сборных грузов из Турции в Россию «под ключ». Все вопросы по организации и выполнению грузоперевозки решают опытные специалисты компании. Вам просто остается в назначенное время просто забрать свой груз. На самом деле с компанией я знакома давно, и она предлагает хорошего качества услуги, недорогие. Специалисты компании все заботы по документам берут на себя. На самом деле это очень удобно. Если вы еще ни разу не обращались в эту компанию, советую вам. Потому что компания вам предложит максимально выгодные условия для грузоперевозки сборного груза.
