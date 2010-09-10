Сообщение zevc » Сегодня, 17:53

Добрый день! Подскажите, какая транспортная компания организовывает перевозку сборных грузов из Турции в Россию? Может, вы мне подскажите, куда лучше всего стоит обратиться? Все-таки мне хочется иметь дело с проверенной и надёжной компанией. Если вы знаете такую, то вы смело можете мне ее порекомендовать?