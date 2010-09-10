Сообщение zevc » Сегодня, 18:04

Добрый день! Подскажите, кто является официальным дилером North Star High Voltage в России? Нужно оборудование данной компании, но не знаем где приобрести оригинальную продукцию. Если вы мне что-то насчет этого можете посоветовать, я буду только рада. Может, кто-то из вас покупал такую продукцию, где?