Подскажите
Подскажите
Добрый день! Подскажите, кто является официальным дилером North Star High Voltage в России? Нужно оборудование данной компании, но не знаем где приобрести оригинальную продукцию. Если вы мне что-то насчет этого можете посоветовать, я буду только рада. Может, кто-то из вас покупал такую продукцию, где?
Re: Подскажите
Здравствуйте, насколько мне известно официальным дилером продукции North Star High Voltage в России является компания «Союз Импорт». Вы можете по поводу оборудования обратиться по ссылке https://souzimport.ru/catalog/producers ... -voltage-/ . В любом случае вы вряд ли где-то сможете еще найти такую продукцию и по таким выгодным условиям. Тем более компания не только из зарубежья привозит продукцию, но и предоставляет дополнительные услуги. Советую вам обратиться все-таки в компанию и уточнить более подробно информацию. Тем более компания предоставляет комплексное решение для всех таможенных вопросов и предлагает различные варианты оплаты и доставки. В общем, компания «Союз Импорт» отлично себя показывает и вам рекомендую обратиться к ним. Уверена, вы сможете с этой компанией наладить плодотворное сотрудничество.
