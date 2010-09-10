Сообщение Laca » Вчера, 19:43

Действительно, для начинающих игроков в онлайн-казино важно учитывать не только RTP (Return to Player, или отдача игроку), но и волатильность слота, которая играет не менее важную роль в определении того, как часто и в каком размере игрок будет получать выигрыши. Давайте разберемся, что такое волатильность, как она влияет на игру, и какие слоты с низкой волатильностью могут подойти новичкам в Казахстане.