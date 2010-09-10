Помощь на дорогах СПб
Помощь на дорогах СПб
В начале месяца, когда я был по работе в СПб, мой автомобиль неожиданно заглох прямо посреди дороги. Паниковать было некогда — впереди замаячила пробка, а сзади нетерпеливо сигналили водители. Я быстро набрал номер службы эвакуации, которую нашел заранее в интернете https://avtovput.ru/evacuation/ Оператор вежливо уточнил марку машины, адрес поломки и возможные причины неисправности. Оказалось, причина была проста — разрядился аккумулятор. Экипаж приехал оперативно, машину погрузили аккуратно и доставили в ближайшую мастерскую. Там специалисты быстро восстановили работоспособность аккумулятора, и вскоре я снова отправился в путь. Эта ситуация научила меня нескольким вещам: всегда иметь под рукой контакты надежной службы эвакуации и регулярно проверять состояние автомобиля перед длительными поездками. Теперь я точно знаю, куда обращаться в экстренных ситуациях.
