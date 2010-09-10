Производитель щелевых фильтров

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Производитель щелевых фильтров

Сообщение viktorcok » Сегодня, 16:32

Производитель щелевых фильтров предлагает большой выбор продукции https://promfilter.pro/catalog/shchelevye-filtry/ и нам нужен совет специалиста по вопросу выбора фильтра предназначенного для удаления крупных механических частиц (ржавчины, окалины, песка) из холодной и горячей воды. Мнения и отзывы потребителей на форумах о фильтрах для очистки воды разные, поэтому нужен совет именно специалиста..
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей