Накрутка зрителей на стримы
Подскажите мне сервис, который предлагает услуги по продвижению стриминговых платформ, включая накрутку зрителей, лайков, просмотров и подписчиков? Хочу накрутить просмотры, но хочется использовать проверенный сервис. Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Я вам могу посоветовать обратиться к этому сервису https://atwitch.ru/ . Если вы обратитесь, то вы тут сможете получить индивидуальный подход. Зрители, фолловеры и чат-боты настраиваются с учётом ниши, тематики и географии. При чем данные не передаются третьим лицам, методы не детектируются внешними системами. Если услуга оказана не в полном объёме, возможна компенсация, возврат или перезапуск. Онлайн-калькулятор и горячие предложения на главной странице сайта. Я обращалась и получила все что, заказывала, как видите условия сотрудничества на самом деле тоже очень хорошие. А так, сервис подходит для начинающих стримеров, блогеров и инфлюенсеров, которые ещё не набрали свою аудиторию, но готовы вкладывать в продвижение деньги.
