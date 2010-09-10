Накрутка в соцсетях

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Накрутка в соцсетях

Сообщение klonik » Вчера, 17:55

Девочки, привет! У меня есть сообщество в социальной сети и мне бы хотелось его очень быстро развить. Подскажите, какой сервис есть накруток? Хочется обратиться к проверенному и надежному все-таки. Если вы знаете, может, подскажите мне его?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Накрутка в соцсетях

Сообщение zevc » Вчера, 22:13

Привет, я вам могу порекомендовать вот этот сервис https://easyliker.ru/ . Сама обращалась и мне очень понравилось на самом деле сотрудничать, так как условия самые адекватные тут. Самое главное, что сервис работает с большим количеством платформ. Сервис работает с Instagram, «ВКонтакте», YouTube, Telegram, TikTok, Twitch и другими площадками. Предлагает большой выбор социальных действий. Кроме накрутки стандартных подписчиков, лайков, комментариев, можно накручивать прослушивания музыки, просмотра клипов, опросы и другие параметры. Можно выбрать тип исполнителя (оффер, живой) и качество накрутки (от низкого до премиум), прописать тексты комментариев. А еще у этого сервиса есть множество способов оплаты. Можно пополнить баланс с банковских карт, е-кошельков, мобильного баланса и криптовалютой. Попробуйте этот сервис, мне кажется, вы сможете быстро развить таким образом свое сообщество.
