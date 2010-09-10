Накрутка зрителей на стримы

klonik
Накрутка зрителей на стримы

Сообщение klonik » Вчера, 19:08

Только начал вести прямые эфиры по играм на Twitch, просмотров пока очень мало. Даже после пары недель активных стримов новые зрители почти не приходят. Чем можно подтолкнуть канал, чтобы быстрее вышел в рекомендации? Только чтобы все официально, блокировки в планах нет.
zevc
Re: Накрутка зрителей на стримы

Сообщение zevc » Вчера, 22:34

Рекомендую попробовать сервис https://streamhub.us/ , который помогает быстро увеличить количество зрителей и фолловеров на Twitch. Там доступны и стартовые пакеты для новичков, и расширенные решения для продвижения, всё анонимно и с поддержкой. Благодаря дополнительной активности канал начнет чаще появляться в рекомендациях, а потом и привлекать настоящих зрителей.
