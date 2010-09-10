Накрутка зрителей на стримы
Поделитесь советами, как на твиче наконец-то набрать минимум для запуска рекламы. У нас пока вообще вся аудитория это свои да наши, но разом всех в онлайн собраться не получается. Накрутка? Не хотелось бы думать, что это единственный способ развития.
Re: Накрутка зрителей на стримы
Не единственный, конечно, но рабочий – к чему мучения, если есть нормальные способы стартануть? Тут https://stream-promotion.com/ можно в конфигураторе собрать идеальный тариф: заказать ровно столько зрителей, чтобы пробить порог в 10–15 человек. Они подключаются плавно, IP качественные, Твич даже не чешется. Мы брали часовых, чтобы перекрыть время стрима, сразу пошли рекламные паузы.
