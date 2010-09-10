Накрутка зрителей на стримы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Сын начал стримить на Twitch, вроде контент интересный, но в эфире постоянно мало зрителей. Рекламировал канал в соцсетях — особо не помогает. Как продвигаться быстрее, чтобы реально вышли первые фолловеры и появилась хоть какая-то активность в чате? Хочу помочь, а то ребенок прямо расстраивается.
Для быстрого старта можно подтолкнуть канал к росту через этот https://stream-promotion.ru/ сервис. Там можно заказать живых зрителей, фолловеров и даже активность в чате. Так стрим сразу начинает двигаться внутри платформы, приходит органическая аудитория, и общаться становится проще. Это безопасно и анонимно, а результат виден буквально за пару дней. Если контент и правда интересный, то это сто процентов сработает.
