Сообщение klonik » Вчера, 20:30

Сын начал стримить на Twitch, вроде контент интересный, но в эфире постоянно мало зрителей. Рекламировал канал в соцсетях — особо не помогает. Как продвигаться быстрее, чтобы реально вышли первые фолловеры и появилась хоть какая-то активность в чате? Хочу помочь, а то ребенок прямо расстраивается.