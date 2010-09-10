Накрутка зрителей на стримы

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 20:39

Стримлю на Твиче уже полгода, контент норм, но до партнёрки никак не дотяну — не хватает среднего онлайна. По требованиям нужно хотя бы 30-40 зрителей в среднем, а у меня максимум 15. Как поднять эти цифры без вложений? Есть рабочие сервисы для накрутки именно с удержанием, чтобы зрители не отваливались через минуту?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Накрутка зрителей на стримы

Сообщение zevc » Вчера, 22:55

Для Твича нужно не просто накрутить ботов, а создать качественный онлайн, чтобы алгоритмы не забанили.  Сами пользуемся https://twitch-bots.ru/ , рекомендую, работают как надо. У них есть разные типы зрителей - авторизованные, с просмотрами, с удержанием. При плавной накрутке Твич воспринимает этих зрителей как реальных пользователей, то есть засчитывает это как рост аудитории со всеми вытекающими.
