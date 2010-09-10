Сообщение klonik » Вчера, 20:39

Стримлю на Твиче уже полгода, контент норм, но до партнёрки никак не дотяну — не хватает среднего онлайна. По требованиям нужно хотя бы 30-40 зрителей в среднем, а у меня максимум 15. Как поднять эти цифры без вложений? Есть рабочие сервисы для накрутки именно с удержанием, чтобы зрители не отваливались через минуту?