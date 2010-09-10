Сообщение klonik » Вчера, 20:54

Запустила канал на ютубе про вязание, видео выходят качественные, монтаж делаю, но просмотров кот наплакал – 20-30 за неделю. Ютуб меня просто не видит, в рекомендации не пускает. Без начального буста сейчас никак? Боюсь связываться с сомнительными сервисами, но не знаю что делать, чтобы алгоритмы наконец заметили.