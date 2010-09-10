Сообщение klonik » Вчера, 21:02

Знаю, что многие выкладывают фото-видео на платформы для взрослых. Кто-то для знакомства, кто-то для заработка – меня лично интересует второй момент. Сколько видео нужно выложить, чтобы набрать более-менее приличное количество зрителей и начать получать доход?