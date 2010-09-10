Накрутка активности
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Накрутка активности
Знаю, что многие выкладывают фото-видео на платформы для взрослых. Кто-то для знакомства, кто-то для заработка – меня лично интересует второй момент. Сколько видео нужно выложить, чтобы набрать более-менее приличное количество зрителей и начать получать доход?
Re: Накрутка активности
Мне кажется, что сейчас результатов можно добиться только через накрутку, просто контента подобного плана стало очень много и сколько не выкладывай, вряд ли тебя заметят. Вы если хотите успеха добиться, то первые три-четыре видео раскрутите через этот https://adult-promotion.ru/ сервис. И тогда, если все правильно будет настроено, и с первого видео уже пойдет доход.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя