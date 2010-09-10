Накрутка активности

klonik
Накрутка активности

Сообщение klonik » Вчера, 21:02

Знаю, что многие выкладывают фото-видео на платформы для взрослых. Кто-то для знакомства, кто-то для заработка – меня лично интересует второй момент. Сколько видео нужно выложить, чтобы набрать более-менее приличное количество зрителей и начать получать доход?
zevc
Re: Накрутка активности

Сообщение zevc » Вчера, 22:02

Мне кажется, что сейчас результатов можно добиться только через накрутку, просто контента подобного плана стало очень много и сколько не выкладывай, вряд ли тебя заметят. Вы если хотите успеха добиться, то первые три-четыре видео раскрутите через этот https://adult-promotion.ru/ сервис. И тогда, если все правильно будет настроено, и с первого видео уже пойдет доход.
