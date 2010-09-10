Накрутка активности

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3204
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Накрутка активности

Сообщение klonik » Вчера, 21:15

Недавно перешли на прямые эфиры на Twitch после нескольких месяцев на YouTube, хотели начать с чистого листа. Но за три недели — почти всегда онлайн всего 3-4 человека, и ни одного нового подписчика. Хочется как-то раскачать канал, чтобы не крутиться для себя. Работают ли здесь вообще сервисы с поддержкой стартового онлайна?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3200
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Накрутка активности

Сообщение zevc » Вчера, 22:20

Прекрасно вас понимаю, сейчас на пустой канал привлекать аудиторию нереально сложно. Хорошо, что тут https://mystrm.ru/ можно ккуратно подключить пакеты зрителей — прирост пойдёт постепенно, так Twitch не сочтёт активность подозрительной. Многие так разгоняют первые стримы, чтобы появлялись новые подписчики и живая движуха в чате. Ну а дальше, через месяц, уже будет проще.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей