Сообщение klonik » Вчера, 21:15

Недавно перешли на прямые эфиры на Twitch после нескольких месяцев на YouTube, хотели начать с чистого листа. Но за три недели — почти всегда онлайн всего 3-4 человека, и ни одного нового подписчика. Хочется как-то раскачать канал, чтобы не крутиться для себя. Работают ли здесь вообще сервисы с поддержкой стартового онлайна?