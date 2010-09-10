Накрутка активности
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Накрутка активности
Недавно перешли на прямые эфиры на Twitch после нескольких месяцев на YouTube, хотели начать с чистого листа. Но за три недели — почти всегда онлайн всего 3-4 человека, и ни одного нового подписчика. Хочется как-то раскачать канал, чтобы не крутиться для себя. Работают ли здесь вообще сервисы с поддержкой стартового онлайна?
Re: Накрутка активности
Прекрасно вас понимаю, сейчас на пустой канал привлекать аудиторию нереально сложно. Хорошо, что тут https://mystrm.ru/ можно ккуратно подключить пакеты зрителей — прирост пойдёт постепенно, так Twitch не сочтёт активность подозрительной. Многие так разгоняют первые стримы, чтобы появлялись новые подписчики и живая движуха в чате. Ну а дальше, через месяц, уже будет проще.
