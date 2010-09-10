Сообщение klonik » Вчера, 21:35

Стримлю на Твиче уже полгода, вложились в нормальное оборудование, картинка огонь, но зрителей 5-7 человек. Денег на рекламу нет, а без онлайна никто не заходит. Накрутка? Читали отзывы, кто-то пишет, что зрители отваливаются через минуту, кто-то — что банят. Есть реально безопасные сервисы? Может, кто-то пользовался и может поделиться контактами нормальных?