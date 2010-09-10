Накрутка активности

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Накрутка активности

Сообщение klonik » Вчера, 21:35

Стримлю на Твиче уже полгода, вложились в нормальное оборудование, картинка огонь, но зрителей 5-7 человек. Денег на рекламу нет, а без онлайна никто не заходит. Накрутка? Читали отзывы, кто-то пишет, что зрители отваливаются через минуту, кто-то — что банят. Есть реально безопасные сервисы? Может, кто-то пользовался и может поделиться контактами нормальных?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Накрутка активности

Сообщение zevc » Вчера, 22:28

Мне в свое время в похожей ситуации дали ссылку https://nakrutka-zriteley.ru/ , теперь сама делюсь. Попробуйте – не пожалеете, отлично ребята работают. Я сначала заказала всего 20 зрителей на час, чтобы проверить. Пришли плавно, без скачков, Твич ничего не заподозрил. Чат-ботов они не предлагают, но зрители висят стабильно. Через пару недель регулярной накрутки (брала по 50 зрителей на стрим) канал пошёл в рост, появились реальные подписчики.
