Сообщение zevc » Вчера, 19:16

С нового года нет никакой возможности платить кредиты, зарплату урезали – даже если всю отдавать, то не хватит. На фоне этого появились мысли о банкротстве – можно ли как-то все бесплатно оформить? Сразу скажу, что под МФЦ сумма не подходит, больше намного.