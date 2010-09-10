Банкротство

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Банкротство

Сообщение zevc » Вчера, 19:16

С нового года нет никакой возможности платить кредиты, зарплату урезали – даже если всю отдавать, то не хватит. На фоне этого появились мысли о банкротстве – можно ли как-то все бесплатно оформить? Сразу скажу, что под МФЦ сумма не подходит, больше намного.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Банкротство

Сообщение klonik » Вчера, 23:16

Так, чтобы вообще ничего не платить, не бывает. Даже если все делать самому, то придется оплатить госпошлину, нужно оплатить услуги финансового управляющего и т.д. Если кто-то настойчиво предлагает прямо бесплатное банкротство, то это мошенники. У меня когда проблемы с финансами начались, я просто с ними https://fpk-alternativa.ru/ заключила договор, компания юридические услуги предоставляет. Обанкротили – не бесплатно, но в рассрочку.
