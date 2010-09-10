Грузоперевозки по России автотранспортом

Сообщение viktorcok » Вчера, 23:04

IMG-20250906-WA0011.jpg


Опыт работы более 10 лет

Все виды транспорта

В автопарке компании большой выбор транспорта, перевозим все виды грузов по Москве и России.

Поддержка 24/7

Служба технической поддержки компании работает 24/7, вы всегда можете уточнить местоположение груза.

Все формы оплаты

Для удобства взаиморасчетов мы принимаем все формы оплаты, БН с НДС, без НДС, банковские карты, наличные.

Быстрая подача машины

Подача машины под погрузку осуществляется в течении 1 часа с момента обращения клиента.

Все регионы России

Грузоперевозки осуществляются по всем регионам России, транспорт отправляется ежедневно.

Соблюдение сроков

Мы всегда соблюдаем договоренности. Срок доставки груза, документооборот, ЭДО.

«АЛ-ИНДУСТРИЯ» крупная транспортно-логистическая компания России, предоставляет широкий спектр услуг по перевозке всех видов грузов, имеет большой опыт на рынке. Нам доверяют более 10 лет.

НАШ АДРЕС: г. Москва, ул. Ферганская, 10, стр. 5

alindustriya@mail.ru

КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ:

Менеджеры нашей компании предоставляют клиентам детальную консультацию по всем аспектам грузоперевозки, включая расчет стоимости, подбор оптимального транспорта и оформление необходимых документов.

КОНТАКТЫ: 8(800)2018851 8(985)1457850

Сайт: https://alindustriya.ru/gruzoperevozki-poputno
