Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 153 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Грузоперевозки по России автотранспортом Цитата Сообщение viktorcok » Вчера, 23:04



Опыт работы более 10 лет



Все виды транспорта



В автопарке компании большой выбор транспорта, перевозим все виды грузов по Москве и России.



Поддержка 24/7



Служба технической поддержки компании работает 24/7, вы всегда можете уточнить местоположение груза.



Все формы оплаты



Для удобства взаиморасчетов мы принимаем все формы оплаты, БН с НДС, без НДС, банковские карты, наличные.



Быстрая подача машины



Подача машины под погрузку осуществляется в течении 1 часа с момента обращения клиента.



Все регионы России



Грузоперевозки осуществляются по всем регионам России, транспорт отправляется ежедневно.



Соблюдение сроков



Мы всегда соблюдаем договоренности. Срок доставки груза, документооборот, ЭДО.



«АЛ-ИНДУСТРИЯ» крупная транспортно-логистическая компания России, предоставляет широкий спектр услуг по перевозке всех видов грузов, имеет большой опыт на рынке. Нам доверяют более 10 лет.



НАШ АДРЕС: г. Москва, ул. Ферганская, 10, стр. 5



alindustriya@mail.ru



КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ:



Менеджеры нашей компании предоставляют клиентам детальную консультацию по всем аспектам грузоперевозки, включая расчет стоимости, подбор оптимального транспорта и оформление необходимых документов.



КОНТАКТЫ: 8(800)2018851 8(985)1457850



Сайт: Опыт работы более 10 летВсе виды транспортаВ автопарке компании большой выбор транспорта, перевозим все виды грузов по Москве и России.Поддержка 24/7Служба технической поддержки компании работает 24/7, вы всегда можете уточнить местоположение груза.Все формы оплатыДля удобства взаиморасчетов мы принимаем все формы оплаты, БН с НДС, без НДС, банковские карты, наличные.Быстрая подача машиныПодача машины под погрузку осуществляется в течении 1 часа с момента обращения клиента.Все регионы РоссииГрузоперевозки осуществляются по всем регионам России, транспорт отправляется ежедневно.Соблюдение сроковМы всегда соблюдаем договоренности. Срок доставки груза, документооборот, ЭДО.«АЛ-ИНДУСТРИЯ» крупная транспортно-логистическая компания России, предоставляет широкий спектр услуг по перевозке всех видов грузов, имеет большой опыт на рынке. Нам доверяют более 10 лет.НАШ АДРЕС: г. Москва, ул. Ферганская, 10, стр. 5КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ:Менеджеры нашей компании предоставляют клиентам детальную консультацию по всем аспектам грузоперевозки, включая расчет стоимости, подбор оптимального транспорта и оформление необходимых документов.КОНТАКТЫ: 8(800)2018851 8(985)1457850Сайт: https://alindustriya.ru/gruzoperevozki-poputno Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Услуги»