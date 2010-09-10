Вопрос о стабилизаторах

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:24

Нужна ли стабилизатору напряжения на 9 кВт https://stabmir.ru/catalog/category-stabilizatory-napryazheniya-9-kw калибровка (периодическая) или они сами по себе работают и ни в чем не нуждаются?
