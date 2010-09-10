Оборудование для производства кладочной сетки

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Оборудование для производства кладочной сетки

klonik » Сегодня, 20:25

Присматриваем оборудование для производства кладочной сетки. Нужен автомат, чтобы поставить на поток. Производительность нужна приличная, тысяч по 100-150 квадратов в месяц хотя бы. Бюджет ограничен, хочется понять, в какую цену вообще сейчас такое удовольствие.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Оборудование для производства кладочной сетки

zevc » Сегодня, 20:59

Если смотреть по рынку, то цена станка-автомата для кладочной сетки тут https://setkosvar.ru/svarochnoe-oborudo ... hnoj-setki сейчас стартует от 600-650 тысяч рублей, в зависимости от комплектации и ширины. Если брать у производителя, то за эти деньги получаешь полностью готовую линию: загрузил проволоку, выставил параметры, и он сам варит, режет и в штабеля укладывает. А так, конечно, лучше проконсультироваться с продавцом индивидуально.
