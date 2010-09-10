Какая нейросеть поможет писателю с развитием сюжета?
Я писатель, сам пишу фэнтезийные романы и рассказы. Бывает так, что сюжет идёт как по маслу, строчки сами ложатся в документ. А бывает мысль резко обрывается, и я потом пару дней хожу в мучениях, ничего придумать не могу. Решил попробовать нейросеть подключить к работе, чтобы она варианты развития сюжета в разных направлениях предлагала. Какая с художественным текстом работает хорошо?
С художественными текстами хорошо работают те нейросети, которые могут держать длинный контекст и понимают нюансы жанра. Для фэнтези важно, чтобы она не забывала детали твоего мира и не предлагала штампы из популярных книг. Попробуй Mistral или Perplexity, они с креативными задачами справляются неплохо и могут генерировать нестандартные повороты сюжета.
Нейросети для фэнтези вообще хорошо заходят именно как генераторы вариантов, когда сам уже уткнулся в стену. Закидываешь контекст, объясняешь где застрял, и она накидывает несколько направлений, из которых ты уже выбираешь то, что органично ложится в твой стиль. ChatGPT в этом плане один из самых гибких инструментов, хорошо держит контекст и предлагает варианты без шаблонного мышления. Попробовать его без подписки можно тут: https://chatorium.ru/chatgpt . Для таких творческих задач возможностей бесплатной версии вполне хватает.
