Какая нейросеть поможет писателю с развитием сюжета?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Какая нейросеть поможет писателю с развитием сюжета?

Сообщение Upellesin » Сегодня, 22:10

Я писатель, сам пишу фэнтезийные романы и рассказы. Бывает так, что сюжет идёт как по маслу, строчки сами ложатся в документ. А бывает мысль резко обрывается, и я потом пару дней хожу в мучениях, ничего придумать не могу. Решил попробовать нейросеть подключить к работе, чтобы она варианты развития сюжета в разных направлениях предлагала. Какая с художественным текстом работает хорошо?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Какая нейросеть поможет писателю с развитием сюжета?

Сообщение Fabos » Сегодня, 22:18

С художественными текстами хорошо работают те нейросети, которые могут держать длинный контекст и понимают нюансы жанра. Для фэнтези важно, чтобы она не забывала детали твоего мира и не предлагала штампы из популярных книг. Попробуй Mistral или Perplexity, они с креативными задачами справляются неплохо и могут генерировать нестандартные повороты сюжета.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Re: Какая нейросеть поможет писателю с развитием сюжета?

Сообщение Magistral » 58 минут назад

Нейросети для фэнтези вообще хорошо заходят именно как генераторы вариантов, когда сам уже уткнулся в стену. Закидываешь контекст, объясняешь где застрял, и она накидывает несколько направлений, из которых ты уже выбираешь то, что органично ложится в твой стиль. ChatGPT в этом плане один из самых гибких инструментов, хорошо держит контекст и предлагает варианты без шаблонного мышления. Попробовать его без подписки можно тут: https://chatorium.ru/chatgpt . Для таких творческих задач возможностей бесплатной версии вполне хватает.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей