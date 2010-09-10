Сообщение Upellesin » Сегодня, 22:10

Я писатель, сам пишу фэнтезийные романы и рассказы. Бывает так, что сюжет идёт как по маслу, строчки сами ложатся в документ. А бывает мысль резко обрывается, и я потом пару дней хожу в мучениях, ничего придумать не могу. Решил попробовать нейросеть подключить к работе, чтобы она варианты развития сюжета в разных направлениях предлагала. Какая с художественным текстом работает хорошо?