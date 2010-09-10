Сообщение zevc » Сегодня, 16:17

Добрый день! Мне нужен совет или какая-нибудь рекомендация. Дело в том, что скоро открываю кафе и никак не могу определиться с интерьером и его украшением. Может, кто-то в этом разбирается, и вы мне сможете в этом вопросе посоветовать? Буду вам очень признательна за советы и рекомендации.