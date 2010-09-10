Вертикальное озеленение

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вертикальное озеленение

Сообщение zevc » Сегодня, 16:17

Добрый день! Мне нужен совет или какая-нибудь рекомендация. Дело в том, что скоро открываю кафе и никак не могу определиться с интерьером и его украшением. Может, кто-то в этом разбирается, и вы мне сможете в этом вопросе посоветовать? Буду вам очень признательна за советы и рекомендации.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вертикальное озеленение

Сообщение klonik » 27 минут назад

Здравствуйте, я тут недавно было в одном из Московских ресторанов и увидела там вертикальное озеленение. На самом деле так красиво и необычно смотрится, что мне кажется отличное решение. Тем более насколько я знаю, есть специальные компании, которые даже могут организовать такую зеленую стену. Тем более вертикальное озеленение это не только красиво, но еще и улучшение качества воздуха. Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, фильтруют воздух от вредных веществ (пыль, сажа, оксиды азота и серы). Растения испаряют воду, охлаждая окружающий воздух и снижая температуру в помещение. Это уменьшает потребность в кондиционировании воздуха и снижает энергозатраты. Если вас заинтересовало это попробуйте узнать подробно, мне кажется отличный на самом деле вариант. Да и в качестве украшения интерьера мне тоже очень понравилось на самом деле.
