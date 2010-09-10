Вертикальное озеленение
Вертикальное озеленение
Добрый день! Мне нужен совет или какая-нибудь рекомендация. Дело в том, что скоро открываю кафе и никак не могу определиться с интерьером и его украшением. Может, кто-то в этом разбирается, и вы мне сможете в этом вопросе посоветовать? Буду вам очень признательна за советы и рекомендации.
Re: Вертикальное озеленение
Здравствуйте, я тут недавно было в одном из Московских ресторанов и увидела там вертикальное озеленение. На самом деле так красиво и необычно смотрится, что мне кажется отличное решение. Тем более насколько я знаю, есть специальные компании, которые даже могут организовать такую зеленую стену. Тем более вертикальное озеленение это не только красиво, но еще и улучшение качества воздуха. Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, фильтруют воздух от вредных веществ (пыль, сажа, оксиды азота и серы). Растения испаряют воду, охлаждая окружающий воздух и снижая температуру в помещение. Это уменьшает потребность в кондиционировании воздуха и снижает энергозатраты. Если вас заинтересовало это попробуйте узнать подробно, мне кажется отличный на самом деле вариант. Да и в качестве украшения интерьера мне тоже очень понравилось на самом деле.
