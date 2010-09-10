Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:24

Девочки, привет! А вы читаете хотя бы какой-нибудь блог с полезными статьями? Мне бы хотелось знать, например, как правильно питаться и как? А также каким спортом лучше всего заниматься. Может, есть какие-нибудь статьи полезные и интересные? Если вы мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:34

Привет, мне нравится вот этот блог http://sila-put.ru . Тут очень много полезных статей о жизни, питании и спорте. Думаю, что и вам тоже он будет интересен. Советую вам обязательно прочитать, тем более статьи постоянно появляются новые, что придает еще больше интереса к блогу. На самом деле мне очень нравится, что этот блог пропагандирует идею, что движение должно поддерживать жизнь, а не подменять её, и что спорт может быть диалогом с телом, способом восстановить равновесие и выйти из застоя. В блоге обсуждаются разные формы активности — от тренировок и спортивных мероприятий до походов и путешествий, а также питание, здоровье и восстановление. Думаю, что каждый сможет найти здесь статьи по интересам и при этом очень полезных.
