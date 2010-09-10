Сообщение zevc » Сегодня, 16:24

Девочки, привет! А вы читаете хотя бы какой-нибудь блог с полезными статьями? Мне бы хотелось знать, например, как правильно питаться и как? А также каким спортом лучше всего заниматься. Может, есть какие-нибудь статьи полезные и интересные? Если вы мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.