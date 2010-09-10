Сертификация продукции

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сертификация продукции

Сообщение zevc » Сегодня, 16:30

Заказала партию деревянных игрушек у производителя, всё красиво, только ВБ требует какие-то сертификаты. Читала форумы — кто-то говорит, что нужна декларация, кто-то — что сертификат. Боюсь, что товар приедет на склад, а его не примут из-за отсутствия документов, ещё и штраф получу. Подскажите, кто для детских товаров что-то подобное оформлял?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сертификация продукции

Сообщение klonik » Сегодня, 18:45

Для детских игрушек обязательно нужен сертификат соответствия по техрегламенту ТР ТС 007/2011, обычная декларация тут не пройдёт – четыре месяца назад сама интересовалась этим вопросом, не думаю, что с тех пор что-то изменилось. По итогу мне тут https://cts-cert.ru/ за неделю оформили сертификат по всем правилам, в личном кабинете маркетплейса он проверку сразу прошел.
