Заказала партию деревянных игрушек у производителя, всё красиво, только ВБ требует какие-то сертификаты. Читала форумы — кто-то говорит, что нужна декларация, кто-то — что сертификат. Боюсь, что товар приедет на склад, а его не примут из-за отсутствия документов, ещё и штраф получу. Подскажите, кто для детских товаров что-то подобное оформлял?
Для детских игрушек обязательно нужен сертификат соответствия по техрегламенту ТР ТС 007/2011, обычная декларация тут не пройдёт – четыре месяца назад сама интересовалась этим вопросом, не думаю, что с тех пор что-то изменилось. По итогу мне тут https://cts-cert.ru/ за неделю оформили сертификат по всем правилам, в личном кабинете маркетплейса он проверку сразу прошел.
