Брыли - один из первых сигналов возрастных изменений: овал «плывёт», нижняя треть лица утяжеляется. В материале от Клиника медицины кожи - https://1skin.ru/want/kak-ubrat-bryli-i-podtyanut-oval-lica/ подробно разобраны причины - от снижения коллагена до смещения жировых пакетов. Описаны рабочие решения: массаж, фейс-фитнес, пептидный уход, а также инъекционные и аппаратные методики. Акцент сделан на комбинированном подходе - чем раньше начать коррекцию, тем мягче и заметнее результат.
