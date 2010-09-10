Сервера

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сервера

Сообщение klonik » Сегодня, 16:26

Есть старый HP G7, который требует замены, запускаем пять виртуалок (1С, домен, файлопомойка). Склоняемся к 2U, чтобы не было проблем с охлаждением, но присматриваемся и к 1U по причине ограниченного бюджета. Кто что может тут посоветовать?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Сервера

Сообщение zevc » Сегодня, 17:46

По своему опыту могу сказать, что проще сразу брать 2U — с охлаждением нет проблем и память потом расширить проще. В прошлом году тут https://market4it.ru/product/server/hpe/ нашли отличный вариант с двумя процессорами, взяли и не жалеем. Работает отлично, качество оригинальное, заводское. И по стоимости у них есть варианты, можно подобрать максимально подходящий даже при скромном бюджете.
