Сервера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Сервера
Есть старый HP G7, который требует замены, запускаем пять виртуалок (1С, домен, файлопомойка). Склоняемся к 2U, чтобы не было проблем с охлаждением, но присматриваемся и к 1U по причине ограниченного бюджета. Кто что может тут посоветовать?
Re: Сервера
По своему опыту могу сказать, что проще сразу брать 2U — с охлаждением нет проблем и память потом расширить проще. В прошлом году тут https://market4it.ru/product/server/hpe/ нашли отличный вариант с двумя процессорами, взяли и не жалеем. Работает отлично, качество оригинальное, заводское. И по стоимости у них есть варианты, можно подобрать максимально подходящий даже при скромном бюджете.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя