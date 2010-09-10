Ледяной драйв в Подмосковье!
28 февраля в Московской области развернется настоящее автоспортивное шоу — зрелищная гонка, которая задаст тон всему дальнейшему сезону 2026 года. Готовьтесь к адреналину, реву моторов и невероятным обгонам на обледенелой трассе!
28 февраля в спортивном центре ЦСКА на территории Таманской дивизии в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области состоятся соревнования по автокроссу Кубок Kramar Motorsport - YUKA ADV Pro Racing: Чемпионат и Первенство Москвы и Московской области.
Титульные спонсоры Чемпионата и Первенства Москвы и МО по кроссу:
- Спортивная команда Kramar Motorsport;
- Международное агентство спортивного маркетинга YUKA ADV Pro Racing
В соревнованиях Кубка Kramar Motorsport - YUKA ADV Pro Racing Наро-Фоминский район представляет команда «Юниоры ЦСКА».
Организация мероприятия:
- АНО «Гоночная Команда МСК»
- Центр «ЦСКА» Калининец
- Федерация Автоспорта Москвы
- Федерация Автоспорта МО
Партнерами мероприятия выступают:
- Группа Компаний «РУСТА»
- Строительная Компания «Лаборатория Реконструкций»
- АДВ Консалтинг
- AO «Ай Пи Интеграция»
- ТМ «DRY DRY»
- NWB
- ООО «МОССПЕЦКОМПЛЕКТ»
- Союз Машиностроителей России (Москва)
- LIQUI MOLY
- ТОТЕК
- «ДЭДПУЛ МСК»
- Телеканал «Авто Плюс»
- Old School Race Club
Почему это нельзя пропустить?
Зима превращает гоночный трек в экстремальный полигон:
● ледяное покрытие требует от пилотов ювелирной точности — один неверный маневр может стоить победы;
● условия меняются каждую секунду: то скользкий участок, то неожиданный занос;
● борьба за позиции не затихает ни на метр — финишная черта станет лишь точкой, где определится сильнейший.
Апофеозом станет показательная программа с участием самых юных гонщиков! Дети за рулём специальных кроссовых автомобилей покажут, что страсть к скорости не знает возраста.
Бонусы для участников и комфорт для гостей
● Каждый пилот получит очки в зачет сезона‑2026 — старт серьезной борьбы за титул!
● Для зрителей:
○ просторная парковка без очередей;
○ уютный фудкорт с горячими блюдами и напитками (чтобы согреться и подкрепиться);
○ зрительские зоны у старта и финиша — вы увидите все: от драматического старта до триумфального финиша
Не упустите шанс стать частью этого драйвового события!
28 февраля — дата, когда лед станет ареной для героев скорости.
Начало финальных заездов — в 11:00.
Адрес: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, пгт Калининец, территория Полигон «Алабино», въезд через КПП 2. В навигаторе: 55.558244, 36.961423.
На общественном транспорте можно проехать: электричкой от белорусского вокзала до станции Голицыно, далее автобусом или маршруткой №71 до остановки КЭЧ, далее на территорию войсковой части № 23626, через КПП «Хлебозавод».
Въезд для зрителей: бесплатный. Проезд возможен только по распечатанному и заполненному пропуску, получить его можно, написав организатору.
Аккредитация СМИ проводится на месте в штабе мероприятия.
С уважением, Исполнительный директор АНО «Гоночная Команда МСК»
Николаева Екатерина
89269929904, kanik@mail.ru
