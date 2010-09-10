Покупка iPhone

Сообщение zevc » Вчера, 21:54

Я живу в Минске и давно задумываюсь о покупке нового iPhone. Заметила, что многие магазины предлагают разные условия, вроде рассрочки и trade-in. Но честные цены и широкий выбор моделей найти непросто. Может, кто-то подскажет, где можно выгодно приобрести айфон?
Re: Покупка iPhone

Сообщение klonik » Вчера, 22:19

Недавно я сама столкнулась с выбором, где купить айфон. Нашла отличный вариант на одном сайте. Там действительно честные цены и ассортимент моделей впечатляет. К тому же они предлагают удобные условия покупки, такие как рассрочка и программа trade-in. Я осталась очень довольна своим приобретением и рекомендую вам тоже заглянуть туда!
Ответить

