Монетизация в TikTok
Привет! Я столкнулась с проблемой: моя монетизация в TikTok неожиданно приостановилась. Слышала, что есть способ вернуть её через Армению, но не совсем понимаю, как это работает на практике. Кто-нибудь пробовал такой метод? Поделитесь, пожалуйста, опытом или советами на эту тему.
Недавно я тоже столкнулась с этим вопросом и нашла отличное решение. На сайте: монетизация в TikTok есть подробная информация о том, как вернуть монетизацию через Армению. Я воспользовалась этой услугой и осталась очень довольна. Процесс оказался довольно простым и не занял много времени. Рекомендую попробовать, если вы в аналогичной ситуации.
