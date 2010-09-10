Монетизация в TikTok

Монетизация в TikTok

Сообщение zevc » Вчера, 22:04

Привет! Я столкнулась с проблемой: моя монетизация в TikTok неожиданно приостановилась. Слышала, что есть способ вернуть её через Армению, но не совсем понимаю, как это работает на практике. Кто-нибудь пробовал такой метод? Поделитесь, пожалуйста, опытом или советами на эту тему.
Re: Монетизация в TikTok

Сообщение klonik » Вчера, 22:28

Недавно я тоже столкнулась с этим вопросом и нашла отличное решение. На сайте: монетизация в TikTok есть подробная информация о том, как вернуть монетизацию через Армению. Я воспользовалась этой услугой и осталась очень довольна. Процесс оказался довольно простым и не занял много времени. Рекомендую попробовать, если вы в аналогичной ситуации.
