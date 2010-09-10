Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



klonik
Двери
Добрый вечер, дорогие! Кто может посоветовать, какие межкомнатные двери лучше приобрести? Какие материалы используются для их изготовления как они влияют на качество?

zevc
Re: Двери
Добрый вечер! Межкомнатные двери изготавливают из массива дерева, МДФ, ДСП, стекла и комбинированных материалов. Массив дерева считается самым прочным и долговечным, но он подороже. Мы купили здесь https://stavropol.dveri-ideal.ru/ качественные двери из сосны с покрытием экошпон. Это популярный бюджетный вариант с хорошей устойчивостью к деформации. Доставляют двери в любую точку страны. Поэтому рекомендую рассмотреть.

