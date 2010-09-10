Двери

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Двери

Сообщение klonik » Сегодня, 19:46

Добрый вечер, дорогие! Кто может посоветовать, какие межкомнатные двери лучше приобрести? Какие материалы используются для их изготовления как они влияют на качество?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Двери

Сообщение zevc » 54 минуты назад

Добрый вечер! Межкомнатные двери изготавливают из массива дерева, МДФ, ДСП, стекла и комбинированных материалов. Массив дерева считается самым прочным и долговечным, но он подороже. Мы купили здесь https://stavropol.dveri-ideal.ru/ качественные двери из сосны с покрытием экошпон. Это популярный бюджетный вариант с хорошей устойчивостью к деформации. Доставляют двери в любую точку страны. Поэтому рекомендую рассмотреть.
