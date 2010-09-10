Музейное бюро

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

klonik
Музейное бюро

Сообщение klonik » Сегодня, 18:11

Подскажите, какая компания занимается проектированием музеев и их разработкой? Может, вы мне подскажите в какую компанию мне лучше всего обратиться? Если вы что-то знаете по этому вопросу, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию.
