Сообщение klonik » Сегодня, 18:11

Подскажите, какая компания занимается проектированием музеев и их разработкой? Может, вы мне подскажите в какую компанию мне лучше всего обратиться? Если вы что-то знаете по этому вопросу, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию.