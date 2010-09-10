Музейное бюро
Свободное общение и разговоры на любые темы.
Музейное бюро
Подскажите, какая компания занимается проектированием музеев и их разработкой? Может, вы мне подскажите в какую компанию мне лучше всего обратиться? Если вы что-то знаете по этому вопросу, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию.
Re: Музейное бюро
Есть же специальное музейное бюро, которое как раз и занимается проектированием. В ее компетентность как правило входит застройка выставочных стендов, создание музеев и интерактивных пространств, архитектурное проектирование и дизайн, разработка приложений и ПО для культурных объектов, создание контента и анимации, техническое сопровождение и обслуживание, оснащение музеев системами для людей с ограниченными возможностями. Всем этим занимается компания Cultnova, которая реализовала более 30 проектов и спроектировала музеи более чем в 20 городах России. Попробуйте обратиться к ним, если вы, конечно, хотите иметь дело с проверенной и надежной компанией. Мне кажется, что вы сможете оценить по достоинству все услуги музейного бюро.
